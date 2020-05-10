ترامب: نقوم بعمل رائع في محاربة كورونا بالمقارنة مع عمل أوباما في محاربة إنفلونزا الخنازير

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيها أن الإدارة الأمريكية تقوم بعمل رائع في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذا ما تمت مقارنة ذلك بعمل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أزمة انتشار فيروس انفلونزا الخنازير.

وجاء في التغريدة: "نحن نحصل على نتائج رائعة من عملنا لوقف تفشي فيروس كورونا التاجي، وخاصة بعد ما قمنا بالحظر المبكر للأشخاص القادمين من الصين بؤرة المرض، يمكنكم مقارنة ذلك بكارثة أوباما في التعامل مع أنفلونزا الخنازير، ألم تفكروا بذلك مسبقا؟".

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020

​وتأتي التغريدة كرد على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي انتقد أسلوب تعامل ترامب مع فيروس كورونا المستجد، ووصفه بأنه "فوضوي"، وذلك في مكالمة مسربة مع أعضاء سابقين في إدارته.

وحث أوباما أنصاره في مؤتمر عبر الهاتف، يوم الجمعة الماضي، على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، الذي يسعى لإزاحة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال أوباما في اتصاله المسرب مع 300 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته إن الانتخابات "مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه".