مخاوف بالجيش الأمريكي من تداخل بين شبكة 5G ونظام GPS

انتقد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية قرارًا صدر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية يسمح لشركة الاتصالات (ليجادو) بنشر شبكة 5G متنقلة.

وأشار المسؤولون العسكريون في شهادة أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى أن خطوة الشركة الأمريكية قد تعطل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المهمة للعمليات العسكرية، موضحين أن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية سيعرض مستخدمي نظام تحديد المواقع العالمي للخطر.

ويأتي ذلك بعد أن وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على شبكة الجيل الخامس الجديدة بالرغم من مزاعم وزارة الدفاع بأنها ستتداخل مع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي.

وتخطط الشركة الأمريكية (Ligado) لاستخدام مزيج من الاتصالات الفضائية والأرضية لشبكتها، وتقديم شبكات مخصصة للشركات الصناعية والأنظمة غير المأهولة وحالات الاستخدام الأخرى للأعمال التجارية والحكومية.