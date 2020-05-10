الجيش الإيراني يعلن عن "إنجاز تاريخي" كشف "فضيحة مخابراتية أمريكية"

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن استعراض القوة من خلال قمر نور الصناعي غير موازنات القوة لصالح الشعب الإيراني، وشكل هزيمة مخابراتية لأعداء الثورة والنظام الإسلامي.

ووصف باقري، خلال مراسم عسكرية ، إطلاق قمر نور الصناعي بنجاح من قبل الحرس الثوري، بأنه من مصاديق التخطيط الذكي المدعوم بالإسناد العلمي والتقني والعملي المتقن، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال: "نشكر الله، على أن جعل إطلاق قمر نور الصناعي، من المؤشرات الهامة في الشعور بالمسؤولية لدى القوات المسلحة لأداء دور كبير في ساحة مواجهة فيروس كورونا وعدم الغفلة عن استراتيجية زيادة القدرات للبلاد وخاصة من خلال التواجد في الفضاء".

ورأى رئيس أركان الجيش الإيراني، أن "استعراض القوة لقمر نور الصناعي وذلك بالإعتماد على القدرات المحلية بأنه المحرك لتغيير معادلات القوة لصالح الشعب الإيراني"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز التاريخي العظيم والذي كان مصحوبا بهزيمة وفضيحة مخابراتية منكرة لأعداء الثورة والنظام وخاصة الإدارة الأمريكية الإرهابية، أثبت أن الشعب الإيراني وفي معادلة عكسية هو الذي يفرض الهزائم والتراجع على الأعداء في مواجهته للحظر الشامل والحرب الاقتصادية الأمريكية الجبانة، وأن الخطوة الكبرى التي حققتها القوات المسلحة للتواجد في الفضاء، أثارت استياء الأعداء وآلامهم".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، مؤخرا، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح، وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على ارتفاع 425 كم من سطح الأرض.