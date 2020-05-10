نائب إيراني: موجة ثانية من وباء "كورونا" آتية

حذر محمد جواد جمالي نوبندجاني، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، من عودة وباء "كورونا" بموجة ثانية، وسط عدم تقيد المواطنين بأي إجراءات للحماية بعد أن رفعت الحكومة الأسبوع الماضي، إجراءات العزل الجزئية.

ورأى نوبندجاني، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن المزيد من الأشخاص سيصابون في الموجة الثانية من تفشي الفيروس، منتقدا عدم أحذ المواطنين خطورة الفيروس المستجد على محمل الجد.

وأضاف أن "استمرار هذا السلوك المستهتر من قبل المواطنين سيؤدي إلى إصابة المزيد من الناس في الموجة الثانية"، مشيرا إلى وجود تجمعات عامة في محافظتي شيراز وفارس، دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم استخدام الكمامات في وسائل النقل العام.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1383 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 107603، فيما سجلت 51 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6640.