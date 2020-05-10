جونسون يعلن تخفيف القيود المفروضة بسبب "كورونا" ويتبنى خطة من 5 مراحل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا من 5 مراحل، مؤكدا أنه لا بد من السيطرة على الوباء وإنقاذ الناس.

وقال جونسون، في خطاب له، اليوم الأحد: "من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس"، داعيا البريطانيين في الوقت ذاته، إلى تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتابع": بدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا وسنقدم خطة لإعادة فتح البلاد وعرضها على البرلمان".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، السماح بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس في يونيو/ حزيران المقبل، مؤكدا إعادة فتح الخدمات العامة للمواطنين في يوليو/ تموز المقبل إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

وقال جونسون، إن "إجراءات الإغلاق التي عملت بها بلاده، جنبت شعبه كارثة، كانت ستؤدي لوفاة حوالي نصف مليون مواطن".

وأعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 31855.