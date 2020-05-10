المعارضة البريطانية: جونسون يطالب الملايين بالعودة إلى العمل دون خطة واضحة لحمايتهم

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، بيان رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول تخفيف إجراءات العزل العام، التي تفرضها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا البيان يثير الكثير من التساؤلات.

وقال ستارمر في بيان، اليوم الأحد: "هذا البيان يثير التساؤلات، ونرى احتمال توجيه إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية في اتجاهات مختلفة"، وفق وكالة "رويترز".

وتابع: "يبدو أن رئيس الوزراء يطلب فعليا من ملايين الأشخاص العودة إلى العمل دون خطة واضحة للسلامة أو توجيه واضح لكيفية الوصول إلى هناك دون استخدام وسائل النقل العام"، مضيفا: "ما كانت تحتاجه البلاد الليلة هو الوضوح والتوافق، لكن لم نحصل على أي منهما".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق، عن خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا من 5 مراحل، مؤكدا أنه لا بد من السيطرة على الوباء وإنقاذ الناس.

وقال جونسون، في خطاب له، اليوم الأحد: "من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس"، داعيا البريطانيين في الوقت ذاته، إلى تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتابع": بدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا وسنقدم خطة لإعادة فتح البلاد وعرضها على البرلمان".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، السماح بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس في يونيو/ حزيران المقبل، مؤكدا إعادة فتح الخدمات العامة للمواطنين في يوليو/ تموز المقبل إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

وأضاف جونسون، أن "إجراءات الإغلاق التي عملت بها بلاده، جنبت شعبه كارثة، كانت ستؤدي لوفاة حوالي نصف مليون مواطن".

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 269 حالة وفاة لريتفع بذلك العدد الإجمالي إلى إلى 31855 حالة.