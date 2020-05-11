رسميا طهران تكشف حقيقة قصف سفينتين حربيتين إيرانيتين لبعضهما بالخطأ في بحر عمان

كشفت البحرية الإيرانية، فجر اليوم الاثنين، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإيرانيين في حادث قصف بالخطأ بين سفينتين حربيتين إيرانيتين في مضيق هرمز.

وقالت البحرية الإيرانية، في بيان، نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى في ميناء بندر عباس أفادت بتعرض البارجة الحربية الإيرانية "كنارك" لحادث قرب ميناء جاسك في بحر عمان ".

وأضافت البيان، أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأحد في أثناء إجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الإيراني، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد آخرين من خدمة البارجة "كنارك".

بعدازظهر روز گذشته در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی سبک #کنارک دچار حادثه شد که تا کنون شهادت یک نفر محرز و تعدادی نیز مجروح شده‌اند. pic.twitter.com/auWyq0TNBi — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 11, 2020

كانت أنباء تم تداولها بأن البارجة كنارك قد أصيبت بصاروخ عن طريق الخطأ ظهر أمس أثناء مناورة عسكرية في بحر عمان، بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تتخذ مسافة الأمان"، وفقا لوكالةة فارس.

وأشار البيان إلى، "أنه يجري التحقيق في حجم الأضرار الناجمة عن الحادث".

شهادت یک نفر و مجروحیت تعدادی از کارکنان #ارتش



روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس: روز گذشته در حین تمرین تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش،شناور پشتیبانی سبک #کنارک دچار حادثه شد که تاکنون شهادت یک نفر محرز و تعدادی نیز مجروح شده‌اندhttps://t.co/DF5fOHlEnV pic.twitter.com/ArIj6ouVOn — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 11, 2020

وتعتبر "كنارك " واحدة من سفن الدعم، ويبلغ طولها 37 مترا وعرضها 8.5 متر، وتزن 337 طنا وبإمكانها نقل القوات والحمولة، ومجهزة بمدفع 20 مليمترا وكذلك 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز "نور".

كما أن بإمكان هذه البارجة تلغيم المياه وحمل منصات لإطلاق الطائرات المسيرة، وفقا لوكالة "فارس".