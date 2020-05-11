طهران تكشف حقيقة نقل 9 أطنان ذهب من فنزويلا إلى إيران

كشف السفير الايراني لدى كراكاس، حجة الله سلطاني، حقيقة نقل 9 أطنان ذهب من فنزويلا إلى إيران، واصفا هذه الأوقاويل بمثابة إشاعة لاأساس لها.

وقال: "أنفي صحة ماتردد عن استلام الحكومة الإيرانية 9 أطنان من الذهب هذه إشاعة لا أساس لها، وفي الواقع، فخ إعلامي يجري العمل على نشره وهو ادعاء كاذب تماما"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "لم يدخل البنزين الإيراني فنزويلا لحد الآن لكن حكومتي البلدين عقدتا محادثات حول تعزيز التعاون التجاري الثنائي إلا ان الوقود الإيراني لم يدخل فنزويلا حتى الآن".

وردا على سؤال حول طبيعة الرحلات الجوية الأخيرة للطائرات الإيرانية إلى فنزويلا، قال السفير الإيراني: "إنه خلال الأيام الأخيرة سيرت نحو 10 الى 17 رحلة تجارية من إيران إلى فنزويلا لنقل المعدات اللازمة لاستئناف نشاطات مصفى باراغونا، والتي تعد حاليا أولوية في إقامة علاقات شاملة بين بلدينا".

وأكد سلطاني على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا، موضحا "أن التعاون بين الشعبين الإيراني والفنزويلي يزداد أثناء الأزمات، وتعاوننا لاسيما في المجال التجاري، أقوى من أي وقت مضى ونحن هنا لتقديم أقصى المساعدات لشعب فنزويلا". ولفت إلى أن إيران تدعم دول أمريكا اللاتينية التي تخضع للحظر الأمريكي غير القانوني.

وكانت شبكة "بلومبرغ"، زعمت في تقرير لها، أن "شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" أرسلت أكثر من 6 طائرات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي وحده، وقد حملت على متنها قطع غيار وفنيين للمساعدة في إصلاح مصفاة رئيسية على طول الساحل الشمالي الغربي لفنزويلا".

فيما علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على هذه التقارير ونشر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "صورة تظهر نيكولاس مادورو ممسكاً بالذهب وإلى جانبه طائرة إيرانية"، معلقا عليها "نهب بلطجية مادورو تسعة أطنان من سبائك الذهب وأرسلوها إلى النظام الإيراني". وتابع "يشترك اللصوص الأبرز في العالم مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب، أكبر الضحايا هم الشعب الفنزويلي والإيراني".