خطوات بسيطة ترفع كفاءة الكمامات وتعلمك كيفية استخدامها بشكل صحيح

اعتبر الأطباء أن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد فتح عهد ارتداء الكمامات الطبية في كل دول العالم دون أي استثناءات وذلك في سبيل الحماية من انتقال الأمراض والفيروسات من شخص إلى آخر.

وأعتبر التقرير استخدام القناع الطبي من نوع "إن 95"، والذي يستخدم في العمليات الجراحية، يوفر درجة حماية عالية.

مشيرا إلى أن هذه الأقنعة مكلفة ومحدودة الإمدادات، وليست مريحة أو عملية إذا تم ارتداؤها لفترات طويلة، لذا حتى البلدان التي اشترطت ارتداء الكمامات، اقترحت بشكل عام أن تكون هذه الأقنعة مخصصة للعاملين الصحيين أو المعرضين لخطر كبير بشكل خاص.

أما بالنسبة للأقنعة المصنوعة من القماش وذات الاستخدامات المتعددة فهي الأكثر انتشارا واستخداما، وبحسب دراسة من الجمعية الملكية البريطانية فهي تسهم في الوقاية والحد من انتشار الفيروس.

ونصح التقرير بضرورة تنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والأنف بالقناع والتأكد من عدم وجود فجوات بين الوجه والكمامة.

يجب أيضا تجنب لمس القناع أثناء استخدامه، وإذا كنت تفعل ذلك، اغسل يديك، ومن الضروري أيضا استبدال الكمامة عندما تكون رطبة.

ولإزالة القناع الخاص بك، قم بخلعه دون لمس الجزء الأمامي، وتخلص منه على الفور في سلة مغلقة.

وبخصوص تلوث البيئة جراء التخلص من الكمامات قال التقرير "العديد من الأقنعة المتاحة تجاريا مصنوعة من طبقات من البلاستيك، ومصممة لتكون ذات استخدام واحد، ووفقا لتحليل أجراه العلماء في كلية لندن الجامعية، فإذا كان كل شخص في المملكة المتحدة يستخدم قناعا واحدا كل يوم لمدة عام، ستتراكم 66 ألف طن إضافية من النفايات الملوثة. لذلك، فإن استخدام أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام من قبل عامة السكان، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من النفايات ويحافظ على البيئة.

© Sputnik / الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.