"ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم"... ظريف يعلق على قصف السفينة الإيرانية في الخليج

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنن، عن "تعازيه لقائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة باستشهاد وإصابة عدد من طاقم سفينة الدعم اللوجستي"كنارك"،"مؤكدا أنهم ضحوا بحياتهم من أجل أمن ايران.

وقال ظريف في رسالة التعزية : "قبل الفجر، علمت بوقوع حادث مؤلم للسفينة الحربية "كنارك" واستشهاد وإصابة عدد من أبطال القوة البحرية للجيش المدافعين عن الأمن البحري لإيران، كلنا مدينون لهؤلاء الأعزاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمننا ورفاهيتنا، أتقدم بالتعازي القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، وأسر الضحايا، والشعب الايراني العظيم، والاخوة والاخوات في الجيش".

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، أول فيديو للسفينة الحربية "كونارك"، وهي تحترق بعد الحادث الذي تعرضت له خلال تدريبات خليج عمان، والذي أودى بحياة 19 شخصا وإصابة 15 آخرين، بحسب الجيش الإيراني.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة في هذا الصدد.

وتعتبر "كنارك " واحدة من سفن الدعم، ويبلغ طولها 37 مترا وعرضها 8.5 متر، وتزن 337 طنا وبإمكانها نقل القوات والحمولة، ومجهزة بمدفع 20 مليمترا وكذلك 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز "نور".