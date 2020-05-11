ظريف يؤكد أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة لا يحتاج إلى تفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن "تبادل السجناء مع الولايات المتحدة لا يحتاج إلى تفاوض، وأن ثمة آلية متبعة في ذلك الصدد".

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية، حسين نقوي حسيني، إن ظريف قال خلال اجتماع للجنة معه اليوم إن "تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة لا يحتاج التفاوض"، معقبا، "لسنا بحاجة للتفاوض ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة على الإطلاق"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه "يتم تبادل السجناء بالتنسيق مع حافظ المصالح الأمريكية في إيران".

وكانت إيران، أعلنت أمس الأحد استعدادها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون شروط مسبقة، مضيفة أن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران لتبادل السجناء.

وتم تبادل للسجناء بين الدولتين في 2019، إذ تم الإفراج عن الطالب الأمريكي شي يو وانج، الذي اعتقل لثلاث سنوات لاتهامه بالتجسس مقابل باحث الخلايا الجذعية الإيراني مسعود سليماني، الذي اتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران.