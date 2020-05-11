بوذا يرتدي كمامة... توعية تايلاندية بخطر فيروس كورونا

بهدف التوعية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم وضع كمامة على تمثال كبير لبوذا في معبد بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال فرا تاويسوب سانتامانو، رئيس دير "وات نيثيتراتبراديت": "فعلنا ذلك لكي يرى المارة أنه حتى بوذا يرتدي كمامة".

ويرتدي التمثال، الذي يبلغ طوله عشرة أمتار، كمامة مصنوعة من القماش البرتقالي التي يصنع منها رداء الرهبان.

A statue of Buddha wears a face mask at a monastery following the #COVID19 outbreak in Pathum Thani, Thailand | via Soe Zeya Tun, @Reuters pic.twitter.com/Me744r6dqr — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 9, 2020

وتم وضع الكمامة على وجه التمثال، منذ مراسم الاحتفال بالعام التايلاندي الجديد في 13 أبريل/نيسان الماضي.

وأتم سانتامانو "نظرا لأنه يمكن مشاهدة التمثال من مسافة بعيدة، فهذا الأمر يساعد المواطنين على تذكر ارتداء الكمامات قبل مغادرة منازلهم أو دخول المعبد".

يذكر أن الحكومة التايلاندية أصدرت أوامرها بإلغاء جميع الفعاليات الدينية بسبب فيروس كورونا، بينما ظلت المعابد مفتوحة من أجل تلقى التبرعات.