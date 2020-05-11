ينقله الفئران... فيروس جديد قاتل وسريع يهاجم الصين

ذكرت جامعة هونغ كونغ في تقرير لها، أن الصين تتعرض لهجمة من وباء جديد يتسبب في نشره الفئران.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويجهز عليه خلال أيام.

على الرغم من وجود المرض في السابق، إلا أنه بات في غاية الشراسة والسرعة.

Rats are mysteriously infecting humans in Hong Kong with hepatitis https://t.co/D5woWiJ1GA pic.twitter.com/rC1BXVZ34N — New York Post (@nypost) May 10, 2020

وكانت جامعة هونغ كونغ قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض.

وأظهرت أبحاث الأطباء ان الفئران تلعب دورا في نقل المرض وتأثيره المميت على الانسان.