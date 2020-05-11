إيطاليا تسجل أدنى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 مارس

سجلت إيطاليا خلال 24 ساعة مضت أدنى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، منذ 4 مارس/ أذار الماضي، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب جدول إحصاءات الوزارة، الذي نشر مساء اليوم الاثنين، تم تسجيل 744 حالة إيجابية جديدة، رفعت الإجمالي، شاملا الوفيات والمتعافين والحالات النشطة، إلى 219814.

فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 30739، ما يمثل زيادة بـ179 وفاة عن الأمس، وبلغ إجمالي المتعافين 106.587، بزيادة 1401 شخص.

جدير بالذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولذا، فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، منذ 10 مارس/ آذار الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن، بوقت سابق، عن خطط لتخفيف إغلاق البلاد اعتبارا من 4 مايو/ أيار، قائلا إنه سيسمح للإيطاليين بزيارة الأقارب في نطاق منطقة إقامتهم، بينما لن يسمح بأي تحركات أخرى إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال كونتي إن حكومته تخطط في 18 مايو/ أيار، لإعادة فتح تجارة التجزئة تلك المتعلقة بنشاطات التصنيع.

كما أعلن فتح الحدائق العامة والمتنزهات والسماح بممارسة الرياضات خارج المنزل اعتبارا من 4 مايو ولكن مع الاحترام المطلق لقواعد التباعد الاجتماعي ومع عدد محدود فقط من الدخول".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة عالمية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتوفي أكثر من 280 ألف وأصيب أكثر من 4 ملايين بالفيروس حول العالم، بحسب الإحصاءات العالمية.