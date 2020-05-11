تعيين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي سفيرا لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، مساء اليوم الإثنين، عن موافقته على العرض الذي تلقاه من زعيم حزبه "الليكود" ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتمثل بتعيينه في منصبي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

القدس – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن ديوان نتنياهو بأن "وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان قبل بعرض رئيس الوزراء نتنياهو وسيشغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة".

وقال الوزير إردان في بيان صدر عن مكتبه "أفتخر وأتأثر بالشرف الذي أتيح لي للكفاح في الساحة الدولية من أجل عدالة قضيتنا وللدفاع عن إسرائيل إزاء التحديات المتوقعة خلال السنوات المقبلة".

وشكر نتنياهو الوزير إردان وقال إنه "يتطلع إلى استمرار التعاون فيما بينهما خلال السنوات المقبلة بما يخص المهام الهامة الملقاة على عاتق دولة إسرائيل".

يجدر الإشارة إلى أن أردان سيستمر بشغل منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، إلى حين تعيينه رسميًا بعد أداء القسم الدستوري وبدء عمل حكومة نتنياهو - غانتس الجديدة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن "إردان سيتعين بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ليشغل المنصبين".

في المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إردان سيشغل المنصب بدءًا من تموز/ يوليو المقبل، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلى حين تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، ثم يعين الأخير أحد أنصاره في المنصب".