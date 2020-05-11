إفلاس ثاني أقدم شركة طيران في العالم بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران أفيانكا الكولومبية، إفلاسها لعدم تحملها الأثار الكبيرة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم تستجب الحكومة الكولومبية لمطالب شركة أفيانكا، ثاني أقدم شركة طيران في العالم، بالحصول على مساعدات مالية لتعلن الشركة إفلاسها.

ولم تقم الشركة برحلات منتظمة منذ أواخر مارس/أذار، كما اضطرت لتسريح معظم موظفيها البالغ عددهم 20 ألفا بدون أجر.

وتعد أفيانكا ثاني أقدم شركة طيران تعمل باستمرار في العالم بعد "كي إل أم" الهولندية.

وعانت الشركة من ديون بلغت 7.3 مليار دولار في عام 2019، قبل أن ياتي عام 2020 وتفشي فيروس كورونا لينهي عليها.