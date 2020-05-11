إفلاس ثاني أقدم شركة طيران في العالم بسبب كورونا

ولم تستجب الحكومة الكولومبية لمطالب شركة أفيانكا، ثاني أقدم شركة طيران في العالم، بالحصول على مساعدات مالية لتعلن الشركة إفلاسها.
ولم تقم الشركة برحلات منتظمة منذ أواخر مارس/أذار، كما اضطرت لتسريح معظم موظفيها البالغ عددهم 20 ألفا بدون أجر.
World's second-oldest airline, Avianca, driven to bankruptcy by coronavirus https://t.co/QkUsxUPZq5 pic.twitter.com/3hc3RRGWMH— Reuters (@Reuters) May 11, 2020
وتعد أفيانكا ثاني أقدم شركة طيران تعمل باستمرار في العالم بعد "كي إل أم" الهولندية.
وعانت الشركة من ديون بلغت 7.3 مليار دولار في عام 2019، قبل أن ياتي عام 2020 وتفشي فيروس كورونا لينهي عليها.
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