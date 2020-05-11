بالرغم من قلق العراق... أردوغان يعلن موعد بدء توليد الكهرباء من سد "إليسو"

تستعد الحكومة التركية لبدء توليد الكهرباء من سد إليسو بجنوب شرق البلاد الأسبوع المقبل، حيث يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين قوله، بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، إن تركيا ستبدأ في تشغيل أول توربين في سد إليسو بجنوب شرق تركيا الأسبوع المقبل.

وقال أردوغان بخطاب إلى الشعب التركي: "سنبدأ في تشغيل واحد من ستة توربينات لسد إليسو، أحد أكبر مشروعات الري والطاقة في بلادنا، في 19 مايو/ أيار".

وبحسب الوكالة، تسبب السد، الذي قررت الحكومة التركية إنشاؤه في عام 1997 من أجل توليد الكهرباء للمنطقة، في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية وأثار قلق السلطات في العراق المجاور الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.

وبعد سنوات من التوقف والتأخير، بدأت تركيا في ملء خزان السد، ودعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.

وسيولد السد 1200 ميجاوات من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.