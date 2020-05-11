كورونا يفتك بـ"قاطع الرؤوس" داخل السجن

أعلنت السلطات المكسيكية وفاة تاجر المخدرات الشهير مويسيس إسكاميلا والملقب بـ"قاطع الرؤوس" عن عمر ناهز 45 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان إسكاميلا يقضي عقوبة السجن لمدة 37 عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات والأسلحة، فضلا عن ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها 12 شخصا قطع رؤوسهم في 2008، وفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي".

ويعد إسكاميلا من الأعضاء البارزين في عصابة "لوس زيتاس" وتوفي عقب أسبوع من المعاناة من مشكلات في التنفس بسبب الإصابة بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Mexican drug lord behind string of beheadings dies of coronavirus in jail https://t.co/4vSN0p4Cvm — The Irish Sun (@IrishSunOnline) May 11, 2020

وقضى إسكاميلا أكثر من عقد في السجن بعد اتهامه في سلسلة مع عمليات القتل و"قطع الرؤوس"، مما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب "الذي لا يرحم".

وبجانب الإتجار في المخدرات، كانت أنشطة العصابة تشمل الاختطاف والابتزاز والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة.

وبحسب السلطات المكسيكية، تشكلت العصابة من أفراد فارين من الجيش ومع اعتقال قائدها تريفينو موراليس، انقسمت لمجموعتين دخلتا في معارك مسلحة حتى عام 2018.