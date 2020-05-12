واشنطن تطلب من إيران إرسال طائرة لإعادة 11 إيرانيا إليها وطهران ترد

دعت الولايات المتحدة طهران، اليوم الاثنين، إلى إرسال طائرة لإعادة 11 مواطنا إيرانيا تريد واشنطن ترحيلهم، متهمة إيران بعرقلة عملية عودتهم.

وقال القائم بعمل نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، كين كوتشينيلي، في عدد من التغريدات على تويتر "لدينا 11 من مواطنيكم، وهم من الأجانب الذين دخلوا (بلدنا) بصورة غير شرعية، ونحاول إعادتهم إلى بلدكم. فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم، حسنا. لم لا ترسلون طائرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".

أضاف أن واشنطن حاولت على مدى شهور إعادة سيروس أصغري، أستاذ العلوم الإيراني الذي جرت تبرئته في نوفمبر/تشرين الثاني من سرقة أسرار تجارية، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز بالولايات المتحدة وتؤخر طهران عملية عودته.

(2/x) We have 11 of your citizens who are illegal aliens who we have been trying to return to your country. You suddenly SAY you want them back, so how about you send a charter plane over and we’ll return all 11 at once? If you’ve been speaking truth these last few weeks... — Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) May 11, 2020

ولم يشر كوتشينيلي بأي صورة إلى تبادل السجناء بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 40 عاما. وكانت مصادر إيرانية قالت إن تبادل السجناء قيد الإعداد، وفقا لرويترز.

إيران ترد على الولايات المتحدة

وفي هذا الصدد رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على تويتر قائلا، "كفوا عن هذا الكلام الهراء! منذ سبتمبر 2018 طرح جواد ظريف مسألة تبادل السجناء على الطاولة، وحث الولايات المتحدة على التصرف بشكل مسؤول بحق الرهائن الإيرانيين هناك وفي مناطق أخرى. رد فعل نظامكم اتسم بالاستهتار وعرض حياتهم للخطر. أطلقوا سراح مواطنينا!".

Stop talking rubbish! Since Sep2018, @JZarif has put 'universal prisoners swap' on the table, urged🇺🇸to act responsibly abt the Iranian HOSTAGES in 🇺🇸 & elsewhere. Your regime has reacted callously & risked their lives.🌍is watching your action,not your word. Let our citizens go! pic.twitter.com/xIAeCfI8lG — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) May 11, 2020

ظريف يؤكد نحن مستعدون لتبادل جميع السجناء

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق، إن طهران سبق وعبرت عن استعدادها لتبادل السجناء منذ بعض الوقت وإن الولايات المتحدة لم ترد بعد.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله اليوم، "أعلنت في 2018 أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتبادل جميع السجناء الأمريكيين في إيران مع جميع الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة أو في دول أخرى تحت ضغط أمريكي".

وأضاف "هذا ما نقوله منذ ذلك الحين. لم يرد الأمريكيون علينا حتى الآن".

ودعا البلدان لإطلاق سراح السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط في حين سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب الفيروس.