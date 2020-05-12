إعلام: دوي انفجار في مستشفى بالعاصمة الأفغانية كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء، أن انفجارا وقع عند مدخل مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد أن اقتحمه مسلحون.

وذكرت قناة " 1TV" الأفغانية نقلا عن أطباء يعملون في المستشفى أن الانفجار حدث عند المدخل وذلك بعد قيام الإرهابيين بالدخول إليه.

UPDATE: Some doctors and health workers managed to leave the hospital after the first explosion, others are still in the facility, a doctor tells 1TV https://t.co/PCM4uZmEBL — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 12, 2020

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر أفغانية أن انتحاريا قام بتفجير نفسه عند مدخل المستشفى ما أسفر عن ضحايا كانوا داخله.

وأشارت السلطات الأفغانية أن المسلحين يستخدمون المستشفى كدرع ويقومون بإطلاق النار وإلقاء القنابل إلى الخارج عبر النوافذ.