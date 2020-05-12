الهند تعتمد علاجا بالأعشاب الطبيعية لتقوية المناعة ومواجهة "كورونا"... تلك تفاصيله

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن وزارة الصحة الهندية اعتمدت دواء "فيفترول" المكون من أعشاب طبية طبيعية تستخدم الأيوروفيدا من أجل تقوية المناعة.

وأشار التقرير إلى أنه تم اختيار "فيفترول" من بين 200 تقنية وبحث تم إجرائهم من خبراء الصحة لمكافحة فيروس كورونا.

ويعتمد العقار على خلاصة من الأعشاب الهندية التقليدية، التي تساعد على تعزيز وتقوية المناعة، التي من شأنه أن تكون خط الدفاع الأول أمام عدوى كورونا.

وبالفعل تم اعتماد العقار من قبل الشركة الوطنية لتطوير الأبحاث الهندية الرسمية.

وقال خبراء الصحة إن تقوية وتعزيز جهاز المناعة في جسم الإنسان، يمكن أن يساعد بصورة كبيرة في تقليل الآثار الخاصة بفيروس كورونا، ويسرع عمليات الشفاء من المرض.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد سلط الضوء في تصريحات سابقة على فوائد الأيروفيدا، وحث الناس على ضرورة إلقاء نظرة على بروتوكول وزارة الصحة للبقاء بصحة جيدة عن طريق اتباعها، مضيفة: "الصحة الجيدة هي نذير السعادة".

ويعد طب الأيورفيدا هو أحد أقدم الأنظمة الطبيعة في العالم وفي الهند، هو نظام حياة صحي استخدمه الناس في الهند لأكثر من 5 آلاف عام، وتعتمد الأيورفيدا على أن يتمتع الشخص بالصحة الجيدة والوقاية والعلاج من المرض من خلال ممارسات نمط الحياة التقليدية التي لا تعتمد على العقاقير الكيميائية أو وسائل الرفاهية الحديثة.

وتستخدم الأيروفيدا أدوات تقليدية مثل التدليك، والتأمل، واليوغا، والوجبات الغذائية الصحية، واستخدام العلاجات العشبية.

أما عن عقار "فيفترول"، فهو عبارة عن دواء معزز للمناعة، مكون من مزيد متعدد من الأدوية التقليدية وأعشاب الأيروفيدا.

وأشار الباحثون إلى أنه يصلح كمضاد حيوي طبيعي يحارب العدوى والإنفلونزا وكافة الأوجاع والآلام، كما أنه يمكن أن يوفر راحة سريعة من احتقان الأنف والتهاب الحلق والصداع.

وقال الشركة الوطنية لتطوير الأبحاث الهندية الرسمية: "ذلك العقار غني بمستحضرات نباتية مثبتة علميا ومغذيات دقيقة، وهو مزيج من المكونات النباتية الحيوية، التي ترفع معدلات ونشاط الجهاز المناعي وتوفر مضادات أكسدة لها آثار إيجابية كبيرة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية".