محكومون يتبادلون "كورونا" في السجن لتسرع الإفراج عنهم... فيديو

أظهر تسجيل مصور التقط في أحد أكبر السجون الأمريكية نشرته "سكاي نيوز" قيام السجناء بتبادل زجاجات المياه وتعمد كسر أنظمة التباعد الاجتماعي لمحاولة تسريع عملية الإفراج عنهم.

واستغل السجناء في سجن مقاطعة لوس أنجلوس الظروف الحالية التي يمر بها العالم لمحاولة تسريع الإفراج عنهم، عن طريق نشر عدوى فيروس كورونا المستجد بين نزلاء السجن.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الوكالة على صفحتها في "فيسبوك" قيام السجناء بشكل متعمد بتبادل الكمامات وزجاجات المياه ومصافحة بعضهم بعضا بشكل متكرر بهدف نقل العدوى ونشرها فيما بينهم.

وبحسب رئس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، تسبب تصرف السجناء بإصابة نصف النزلاء بالفيروس في الوحدة التي التقطت منها المشاهد.

لكن تصريح عمدة لوس أنجلوس أليكس فيلانيوفا، خيب آمالهم عندما قال: "يعتقد السجناء بشكل خاطئ أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم إطلاق سراحهم. لكن هذا لن يحدث".

ولاحظ مسؤولو السجن ارتفاعا مفاجئا بعدد الإصابات داخل زنزانتين في أبريل/نيسان الماضي، لكن عند مراجعة كاميرات المراقبة، لاحظوا أن النزلاء يتعمدون نقل الفيروس بينهم لتسريع عملية الإفراج عنهم.

وبدأت سلطات السجن، والذي يعتبر أكبر سجون العالم، تحقيقا حول ملابسات الحادثة، وقد توجه إلى السجناء تهما جنائية جديدة، قد تكون سببا في زيادة مدة احتجازهم المقررة سابقا.