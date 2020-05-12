مدينة ووهان تعود إلى النقطة "صفر" بشأن فيروس كورونا

اتخذ مركز مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد في مدينة ​ووهان​ بمقاطعة هوبي الصينية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإخضاع جميع سكان المدينة لفحصوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لمرة جديدة.

وذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية نقلا عن بيان المركز إلى أنه "تم في 9 أيار، وللمرة الأولى بعد 4 نيسان، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 16 شخصا من حاملي الأعراض، وجميع هذه الحالات محلية".

وأضاف البيان: "أظهرت خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقا اعتبرت من الحالات المؤكدة، وبعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط".

ولفت المركز إلى أنه "ارسل تحذيرا طارئا، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إقالة مسؤول في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أنه تمت إقالة المسؤول على خلفية تسجيل المدينة مؤخرا 6 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في يومي السبت والأحد.

وأوضحت الوكالة "أقيل تشانغ يوي شين من مناصبه بسبب سوء الإدارة بشأن الإغلاق والسيطرة على مجمع سانمين السكني التابع لإدارة شارع تشانغتشينغ، حيث كان تشانغ يتولى منصبي سكرتير وعضو لجنة العمل لشارع تشانغتشينغ التابعة للحزب الشيوعي الصيني".