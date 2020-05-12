تركيا تبدأ إجراء اختبارات "كورونا" على جميع المسافرين إلى أراضيها

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، أن السلطات التركية ستبدأ في إجراء اختبارات للفيروسات التاجية في المطارات ونقاط التفتيش الحدودية لكل من يدخل البلاد منذ بداية شهر يونيو.

وقال أرصوي في مقابلة مع صحيفة " Hurriyet": ستفتح وزارة الصحة نقاط اختبار لفيروس "كورونا" في جميع المطارات ، بدءًا من أنطاليا، وكذلك في كابيكولي وإبسالي (نقطة تفتيش على الحدود مع بلغاريا واليونان) في أوائل شهر يونيو، وسيتم إجراء الاختبار لكل مسافر قادم إلى تركيا، وسيتم الحصول على النتيجة من 5 إلى 6 ساعات.

وأضاف أنه بما أن عنوان المسافر معروف، يمكن "من السهل التصرف بسرعة كبيرة إذا لزم الأمر".

وأردف قائلا "ستجرى الاختبارات قبل ختم الجواز، ولن تستغرق العملية أكثر من 2-3 دقائق"، مؤكدا أن ذلك لن يؤدي إلى تأخيرات.

وفي وقت سابق، سجلت تركيا 55 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال 24 ساعة مضت، ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 3800.

وبحسب الإحصاءات التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين قوجا، مساء يوم الاثنين، فقد تم تسجيل 1114 إصابة جديدة و55 حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 139771 والوفيات إلى 3841.