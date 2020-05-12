ترامب: أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد تخفيض السعودية إنتاجها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط الخام عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد قرار المملكة العربية السعودية تخفيض إنتاجها من النفط.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أسعار النفط الخام ترتفع مع تخفيض السعودية لإنتاجها. شركات الطاقة الأمريكية العظيمة التي توفر ملايين الوظائف، بدأت الظهور بحالة جيدة مرة أخرى".

Crude Oil prices going up as Saudi Arabia cuts production levels. Our great Energy Companies, with millions of JOBS, are starting to look very good again. At the same time, gasoline prices at record lows (like a big Tax Cut). The BEST of all Worlds. “Transition To Greatness” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

ووجهت وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين، شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو"، إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو/ حزيران القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية "أوبك بلس"، الموقعة في 12 نيسان/إبريل الماضي.

وتضاف هذه الكمية إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية "أوبك بلاس" الأخيرة. وبهذا سيكون حجم التخفيض نحو 4,8 ملايين برميل مقارنة بشهر ابريل، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو 7 ملايين و492 ألف برميل.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط، وفقا لوكالة "رويترز".

كما وجّهت الوزارة الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري عن المستوى المستهدف وهو 8 ملايين و492 ألف برميل يومياً، بالتوافق مع زبائنها.

وجاء القرار عشية صدور تقرير عن أداء أرامكو في الربع الأول من العام 2020 وهي الفترة التي أدُرجت فيها الشركة بالسوق المالية المحلية في أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ.

وتستهدف السعودية من هذا الخفض الإضافي، تحفيز الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها.