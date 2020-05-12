ترامب يتدخل في المواجهة بين شركة تسلا وسلطات كاليفورنيا

تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صراع بين رجل الأعمال إيلون ماسك وسلطات كاليفورنيا، مطالبا بافتتاح مصنع تسلا للسيارات الكهربائية، على الرغم من توصيات الحكومة المحلية.

وكتب ترامب على تويتر اليوم الثلاثاء:

"يجب على كاليفورنيا أن تسمح لشركة تسلا للسيارات وإلون ماسك بفتح المصنع على الفور. يمكن القيام بذلك بسرعة وبشكل آمن".

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

​وقال ماسك في وقت سابق أنه سيفتتح مصنعا في فريمونت، بمقاطعة كاليفورنيا، على الرغم من الحظر المفروض. وقال في تغريدة له أن سلطات كاليفورنيا وافقت على استئناف عمل شركات السيارات في المقاطعة، إلا شركة تسلا لم تسمح لها، وهذا أمر خاطئ.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

​من جهته ادعى حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أنه لا يعرف تفاصيل صراع ماسك مع السلطات المحلية، لكنه أعرب عن اهتمامه بتعاون الدولة المستمر مع تسلا.