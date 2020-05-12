باريس تحظر المشروبات الكحولية على ضفاف نهر السين... فيديو

قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء ضفاف نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس، بعد قرار بحظر المشروبات الكحولية على ضفافه.

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم، حظر جميع أنواع المشروبات الكحولية على ضفاف نهر السين وقناة سانت مارتن الشهيرة بعد ملاحظتها ازدياد التجمعات في المنطقة.

VIDEO: Paris police break up crowds.



Police were forced to step in to clear the banks of Canal Saint-Martin after crowds of Parisians gathered at the end of two months of lockdown pic.twitter.com/ak6eBb3JLU — AFP news agency (@AFP) May 12, 2020

وبحسب "فرانس 24"، ازدادت أعداد الزوار على ضفاف نهر السين وقناة سانت مارتن الشهيرة بعد إجراءات رفع الحظر التي طبقتها العاصمة الفرنسية مؤخرا.

Évacuation en cours du Canal Saint-Martin à Paris par les forces de l’ordre suite à un rassemblement assez nombreux sur les quais ce lundi soir. #deconfinementjour1 pic.twitter.com/QCeYUBU9oq — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 11, 2020

ودعا محافظ باريس المواطنين إلى ارتداء الكمامات بشكل دائم وإلزامي في الشوارع وجميع أنحاء المدينة ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وخففت العاصمة الفرنسة من إجراءات الحظر على بعض قطاعات العمل كصالونات الحلاقة ومحلات الورود وبعض الأعمال الأخرى مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.