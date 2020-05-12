تقرير رسمي: رفع العزل المنزلي في العالم بحلول الربع الأخير من العام

توقعت وزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري انتهاء العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، في العالم بحلول الربع الأخير من العام.

وجاء في التقرير الشهري للوزارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "يتوقع مركز المعلومات التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، الرفع التام للعزل الذاتي في العالم بحلول الربع الأخير من عام 2020".

بينما "لا يتوقع مركز المعلومات التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، إعادة تفشي الوباء، مما قد يؤدي إلى قيود جديدة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة العمل الأمريكية، بأن إغلاق البلاد لمكافحة انتشار الجائحة دمر 20.5 مليون وظيفة أمريكية خلال الشهر الماضي فقط، أي أنه قضى على جميع الوظائف التي تم خلقها خلال العقد السابق في أكبر اقتصاد في العالم.

سجلت الولايات المتحدة نحو 30 مليون طلب للحصول على إعانات البطالة منذ بداية انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" ما يعكس الضغوط على سوق العمل في مواجهة الجائحة والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكينز، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 1.3 مليون شخص، وتوفي أكثر من 80 ألف شخص.