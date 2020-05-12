واشنطن: روسيا حققت نجاحا عسكريا كبيرا في سوريا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ناجحة للغاية عسكريا في سوريا.

وأضاف جيفري خلال كلمة له في مؤتمر عبر الفيديو بمعهد "هدسون" للدراسات الاستراتيجية، أن لروسيا مصالح رئيسية في سوريا، مثل الحفاظ على القواعد العسكرية، فضلا عن حماية استثماراتها الاقتصادية".

وأكد أن "روسيا كانت ناجحة للغاية عسكريا في سوريا".

وأوضح أن " روسيا ترى أن المشاركة العسكرية المحدودة في سوريا تساعدها على تحقيق نجاحات استراتيجية كبيرة".

وأوضح أن "روسيا والولايات المتحدة تدعمان عملية السلام في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتقود الولايات المتحدة منذ أغسطس/ آب عام 2014، تحالفا تشكل بزعم مقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ آلاف الطلعات الجوية وفشل في وقف تمدد التنظيم التكفيري وتحقيق أي نتائج على الأرض، بسبب عدم الجدية في الحرب على الإرهاب، كما ارتكب عشرات المجازر في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور وحلب راح ضحيتها مئات المدنيين السوريين.

وتقوم واشنطن بأعمال عسكرية في سوريا دون موافقة السلطات الرسمية للبلاد التي تؤكد في أكثر من مناسبة بأن تواجد القوات الأمريكية على الأراضي السورية غير قانوني، وتدعو واشنطن إلى سحبها، بالمقابل بدأت روسيا عملية ضد "داعش" في سبتمبر/أيلول عام 2015 بناء على طلب من دمشق الرسمية.