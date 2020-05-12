أول تعليق من البيت الأبيض على إصابة المتحدث باسم بوتين بكورونا

علق البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على إصابة المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بفيروس كورونا المستجد وتأثير ذلك على الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي روبرت أوبراين للصحفيين، إنه "على حد علمنا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بحالة صحية ممتازة".

وأضاف "هذا فيروس قاسي، أصاب البعض حتى في البيت الأبيض وقادة العالم مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

وتابع "يجب على الجميع الحذر وأن ينتبهوا لذلك".

وردا على سؤال حول صحة الرئيس الروسي، أجاب "ليس لدينا أية معلومات، باستثناء أن الرئيس بوتين على ما يرام".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع بوتين الأسبوع الماضي، وكان بوتين "في حالة معنوية جيدة وبصحة جيدة".

واستطرد "ليس لدينا سبب للشك في العكس".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد أعلن لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في إجابة عن سؤال في هذا الشأن: "نعم، أصبت بالمرض وأخضع للعلاج".

ووفقا لبيسكوف، هو موجود في المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن، في 30 نيسان/ أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.