زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب منطقة محيطة بجزر سانتا كروز

وقالت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر حسابها بموقع تويتر أن قوة الزلزال بلغت 6.6 على مقياس ريختر.
Prelim M6.6 Earthquake Santa Cruz Islands May-12 22:41 UTC, updates https://t.co/V1cQaLZ8aY— USGSted (@USGSted) May 12, 2020
وأضاف المركز الأورومتوسطي فبي بيان على موقع تويتر: "إن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:21 (الثلاثاء بالتوقيت المحلي، الساعة 01:41 بتوقيت موسكو)، وعلى بعد 658 كيلومترا شمال مدينة بورت فيلا، ومركز الزلزال وقع على عمق 129 كيلومترا".
strong #quake M6.6 strikes Santa Cruz Islands 29 min ago. #Tsunami Information issued - Pacific TWC. https://t.co/hYiASpRf5N— EMSC (@LastQuake) May 12, 2020
وأكد المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد على تويتر، إنه لا يتوقع حدوث موجات مد بعد الزلزال.
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