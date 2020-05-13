السفير الأمريكي في إسرائيل يتغيب عن استقبال بومبيو بسبب المرض

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لم يكن حاضرا عند وصول وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، لشعوره بالتوعك ونصيحة الأطباء له بالبقاء في المنزل.

ووصل بومبيو إلى مطار بن غوريون في زيارة لإسرائيل تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية المزمعة بيني غانتس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية القول إن نتيجة فحص أُجري للسفير ديفيد فريدمان للكشف عن فيروس كورونا سلبية.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن بيان من السفارة الأمريكية في إسرائيل، أن فريدمان أصيب "بأعراض بسيطة في الجهاز التنفسي العلوي"، ولذلك طلب منه الطاقم الطبي تجنب الاقتراب من بومبيو.

وكتب بومبيو، على تويتر بعد وصوله، أن أبرز الموضوعات التي ستتناولها المحادثات هي جائحة فيروس كورونا والتوتر الذي تشهده المنطقة مع إيران.