بومبيو لنتنياهو: لا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن "رؤية ترامب للسلام" في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في المنطقة.

تل أبيب– سبوتنيك. وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، اليوم الأربعاء: "تحدثت مع نتنياهو عن رؤية ترامب للسلام في المنطقة، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن تلك الرؤية".

وأضاف: "تحدثت مع رئيس الوزراء عن تقويض النشاط الإيراني، وتحجيم موارده".

ومن جانبه قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، إن بلاده على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية غدًا الخميس، لافتًا إلى أنها فرصة لتعزيز السلام على أساس التفاهمات التي توصل إليها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي: "نحن على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية غدا".

وأضاف: "أعتقد أن هذه فرصة لتعزيز السلام والأمن على أساس التفاهمات التي توصلت إليها مع الرئيس ترامب في زيارتي الأخيرة لواشنطن".

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة "سياسية خاطفة" إلى إسرائيل صباح اليوم.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قبل توجه بومبيو إلى إسرائيل جاء فيه أن "الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي رؤية السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب إلى مباحثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وشدد البيان على أن "هذه الرؤية يمكن تحقيقها إذ أنها تلبي جميع المطالب الجوهرية للطرفين".