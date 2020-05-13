وزير بريطاني: لا توجد طريقة مثلى لبدء تخفيف العزل العام

قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأربعاء، مع بدء سريان تعديلات أدخلتها السلطات على قيود مكافحة فيروس كورونا، إنه لا توجد طريقة مثلى لبدء التخفيف التدريجي لإغلاق الاقتصاد وإن على البريطانيين الاستماع لصوت العقل إزاء التوجيهات الجديدة.

وقال لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية "حقيقة الأمر هي أن عليك البدء من نقطة ما. رسالة العزل العام واضحة جدا- فهي تقول فقط ابقوا في المنزل. والآن مع بدء رفع إجراءات العزل، سيتعين بالطبع اتخاذ قرارات".

وأضاف "لا توجد طريقة مثلى للقيام بذلك، طلبنا من البريطانيين الاستماع لصوت العقل".

وفي تصريح منفصل قال شابس إن البريطانيين الذين يحجزون للسفر في عطلة الصيف يراهنون على تطور انتشار الفيروس.

وقالت شركة تي.يو.آي للسياحة، اليوم الأربعاء، إن موسم العطلة الصيفية لا يزال قائما هذا العام وإنها مستعدة لاستئناف تنظيم الرحلات. وتنصح وزارة الخارجية البريطانية حاليا بعدم السفر إلى الخارج.

وذكر شابس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ردا على سؤال عما إذا كان على الناس حجز عطلاتهم الصيفية "السفر إلى الخارج غير ممكن حاليا. إذا حجزت فمن الواضح أنك بطبيعة الحال تراهن على الاتجاه الذي سيسلكه الفيروس".

وأضاف "هذا ليس شيئا ينبغي أن يستخف به الناس".