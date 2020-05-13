روحاني يتعهد بكشف ملابسات قصف بارجة "كنارك" أمام الشعب الإيراني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن ملابسات حادثة بارجة "كنارك" قيد التحقيق والدراسة وسيتم إطلاع أبناء الشعب على النتائج.

وأعرب روحاني، في جلسة مجلس الوزراء، عن "حزنه وأسفه لحادث سفينة "كنارك" الأخير الذي راحت ضحيته مجموعة من شباب القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني والحكومة بكل تشكيلاتها يشاركون عوائل الشهداء المصاب".

وقال "نشعر بالأسى لفقدان أرواح شبابنا في القوات البحرية في حادثة كنارك المؤسفة.. قتلى الحادثة سقطوا خلال تدريبات لتعزيز قوة إيران وضمان أمنها القومي. نأمل ألا نشهد تكرارا لحادثة كنارك، وأن يكون هناك انضباط أكبر في تدريباتنا العسكرية".

© Sputnik / Mohamed Hassan سفينة كنارك الإيرانية

ونشر الجيش الإيراني مقطع فيديو جديدا يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وكشف فيديو الجيش الايراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وأكد الفيديو، الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في ايران، أن "البارجة كنارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف"، معللا الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب إلكترونية معادية.