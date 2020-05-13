إياتا: نحو 300 ألف وظيفة في السعودية عرضة للخطر

وفي بيان له نشرته "رويترز" قال "إياتا": إن "نحو 287500 وظيفة مرتبطة بقطاع الطيران في السعودية عرضة للخطر".

وأكد: "الإيرادات التي تحققها شركات الطيران في السوق السعودية ستنخفض 7.2 مليار دولار في 2020، دون مستويات 2019".

كما حثّ السعودية على دراسة إجراءات دعم مالي للمطارات وخفض وإعفاء أو تأجيل ضرائب ورسوم تفرضها الحكومة، مضيفا:

ينبغي أن تدرس المملكة تقديم دعم مالي لشركات الطيران والمطارات والنظر في خفض وإعفاء أو تأجيل سداد ضرائب ورسوم تفرضها الحكومة.

وتابع الاتحاد، أن من المتوقع أن تخسر شركات الطيران السعودية 7.5 مليار دولار في العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا التي سحقت الطلب على السفر.