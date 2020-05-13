بومبيو في إسرائيل بقناع طبي فريد من نوعه... صور

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، "بقناع غريب"، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا يلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في التحالف بيني غانتس.

ونشر المكتب الصحفي للوزير صورا على الصفحة الرسمية عبر تويتر لحظة وصوله.

وما لفت النظر أن بومبيو يضع قناعا طبيا فريدا من نوعه بألوان العلم الأمريكي.

Glad to be in Israel to coordinate with @IsraeliPM @Netanyahu and @Gantzbe on countering two critical threats: COVID-19 and Iran. Israel and the United States will take on these challenges side-by-side. pic.twitter.com/aSrzD8MhkS — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 13, 2020

وقال بومبيو بعد وصوله إنه من المتوقع أن يلتقي مع الزعماء الإسرائيليين في القدس لمناقشة تفشي جائحة الفيروس والتوترات الإقليمية مع إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفير الأمريكي في إسرائيل لم يحضر وصول بومبيو لأنه كان يشعر بتوعك ونصحه بالابتعاد.

وأكد بومبيو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "شريك رائع، ويشارك المعلومات على عكس بعض الدول الأخرى التي تحاول التعتيم على هذه المعلومات وإخفاءها، وسنتحدث عن هذا البلد أيضا".

ولم يذكر بومبيو الصين بالاسم كما لم يضرب أمثلة واضحة على التعاون الإسرائيلي في مكافحة الفيروس.

ولكن، وللتذكير فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض مع كبار المسؤولين في إدارته حربا كلامية مع الصين، التي شهدت أول ظهور للفيروس، ويقولون إنها "لم تبلغ العالم بالسرعة الكافية بمخاطر الفيروس وكممت أفواه من دقوا ناقوس الخطر". بحسب "رويترز"، وبالمقابل تنفي بكين بشدة هذه "الاتهامات".