الصين تعزل مدينة بالكامل بعد ظهور إصابات جديدة بكورونا

فرضت الصين عزلا كاملا على مدينة جيلين، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن السلطات أوقفت وسائل النقل والمواصلات إلى خارج المدينة، ومنعت تجمع الناس بعد عودة فيروس كورونا للانتشار من جديد فى المدينة.

وتم تعليق خدمات القطارات والحافلات، كما تم إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الإنترنت.

وسيسمح فقط للمقيمين فى المدينة والذين ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية بمغادرتها.

يأتي هذا في وقت تبدأ فيه السلطات في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، اختبار سكان جميع المدينة البالغ عددهم 11 مليونا، وذلك بعد ظهور إصابات جديدة بالفيروس.