روحاني: دولة خليجية "رجعية" يديرها أب وابنه لم نشهد أسوأ منهما

شن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على "دولتين خليجيتين رجعيتين" معاديتين لإيران، حسب وصفه.

وقال روحاني، في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء ، إن "دولا في المنطقة تساير السياسات الأمريكية "اللاإنسانية" ضد إيران، مؤكدا أن إيران لها جيران جيدين ما عدا دولتين رجعيتين"، دون ذكر هاتين الدولتين.

وأضاف أن "هناك حكومات خليجية غير مسبوقة في التاريخ، وفي إحدى الدول الرجعية بالمنطقة يديرها أب وابنه، لم نشهد أسوأ منهما".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه، الأربعاء الماضي، رسالة إلى السعودية وإسرائيل، مؤكدا أنهم الذين أقنعوا الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وسيقولون له إنهم ارتكبوا خطأ جسيما".

كما هاجم الرئيس الإيراني التحالف العربي في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، معربا عن "الأسف الشديد لاستمرار هجمات التحالف السعودي على اليمن والدمار الذي يلحق به.