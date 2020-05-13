في العقد التاسع من عمرها... يابانية تصبح مدونة ألعاب

سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، المواطنة اليابانية هاماكو موري البالغة من العمر 90 عاما، كأكبر "غيمر" في العالم.

ووفقا للموقع الرسمي لموسوعة غينيس ولدت هاماكو المعروفة باسم "Gaming Grandma" في 18 كانون الثاني/ يناير 1930 وبدأت تلعب بألعاب الفيديو عندما كانت في التاسعة والثلاثين من عمرها بعد مشاهدة أطفالها يلعبون بألعاب الفيديو.

وقالت: "كنت أشاهد أطفالي يلعبون، وبدا لي الأمر ممتعا، وقررت أن أجرب...في البداية كنت ألعب في الخفاء حتى لا يراني أحد".

وتابعت: "طوال هذه السنوات، كنت أجمع أجهزة ألعاب. كان أولها كاسيت فيجن التي صدرت في اليابان عام 1981". مشيرة إلى أنها تستخدم الآن جهاز الألعاب بلاي‌ ستيشن 4".

وأوضحت هاماكو: "في البداية كان من الصعب علي اتقانها، ولكن مع الوقت فهمت التقنية. الآن أنا مهووسة بكل هذه الابتكارات".

وقبل بضع سنوات، شعرت هاماكو أن اللعب لوحدها لم يعد ممتعا لذا أنشأت قناتها على "يوتيوب" لمشاركة تجربتها في الألعاب مع الآخرين، وسرعان ما نالت فيديوهات هاماكو آلاف المشاهدات، واشترك أكثر من 188 ألف شخص في قناتها.

واعترفت موري بأن الألعاب تجعلها تشعر بأنها شابة وتعطيها القوة وقالت: "بعد سنوات عديدة، أدركت أن الألعاب هي هدفي في الحياة...أنا أستمتع بالحياة، وهذا رائع".