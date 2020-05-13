تركيا تمنع طائرة صينية محملة بمساعدات طبية متجهة إلى قبرص من المرور عبر سمائها

صرح وزير النقل والاتصالات والصناعة القبرصي، يانيس كاروسوس، بأن تركيا منعت طائرة قادمة من الصين محملة بمعدات طبية متجهة إلى قبرص من المرور عبر مجالها الجوي.

وقال الوزير القبرصي "لم تمنح تركيا الإذن لقائد الطائرة بدخول مجالها الجوي للوصول إلى قبرص، ونتيجة لذلك غير الطيار مساره لأنه لم يكن لديه ما يكفي من الوقود للسفر إلى قبرص. ليتجه إلى مطار موسكو في روسيا، للتزود بالوقود".

وستقوم الطائرة بتسليم 36 طنا من المعدات الطبية من الصين، والتي تضم ملابس واقية وأغطية وأحذية وملابس للأطباء بالإضافة لأقنعة طبية للوجه.

وكان من المتوقع وصول الرحلة إلى لارنكا في الساعة 13.30 بتوقيت قبرص.

وقال الوزير "تم إبلاغ وزارة خارجية جمهورية قبرص بالحادث من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة. من المتوقع أن تصل الطائرة المزودة بمعدات طبية إلى مطار لارنكا في حوالي الساعة الثامنة مساء".

يذكر بأن وزارة الصحة فرضت حظرا للتجول ابتداء من 31 مارس/ آذار، باستثناء بعض الأشخاص الذين يمكنهم مغادرة منازلهم بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

واتخذت قبرص تدابير في وقت مبكر لمنع انتشار الفيروس، وقبل معظم الدول الأوروبية، أغلقت حدودها جزئيا في 14 مارس/ آذار، ثم مددت إغلاقها أمام جميع الخطوط الجوية اعتبارا من 21 مارس/ آذار.