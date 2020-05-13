أوغلو: تركيا ضمن الدول الأولى في تلبية احتياجات العالم

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده رائدة في مختلف القطاعات، بدءا من المواد الغذائية، ومرورا بالمعدات الطبية والصناعات الدفاعية.

وقال جاويش أوغلو، إن العالم عندما يفكّر في الدول التي يمكن تأمين احتياجاته منها، فإنه يضع تركيا ضمن البلدان الخمس الأوائل، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح أن هذه الاحتياجات تشمل مختلف القطاعات بدءاً من المواد الغذائية، ومروراً بالمعدات الطبية والصناعات الدفاعية.

وشدد جاويش أوغلو على أن بلاده تحرص على تحويل الأزمات التي تظهر خلال المرحلة الراهنة إلى فرص، مشيرًا إلى جهود أنقرة الفعالة على الصعيد الدولي، في مكافحة وباء كورونا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرّح في وقت سابق، أن حكومته عازمة على المضي قدما للارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد المرتقب ظهوره عقب تفشي وباء كورونا.

وشدد على أنه "بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة".