مستشار أردوغان يحذر "دويلات الخليج" من عواقب وخيمة إذا تمادت في معاداة تركيا

حذر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، دول منطقة الخليج من تدخلها في الشأن التركي مشيرا إلى أن الأمر سيكون له آثار سلبية.

ونشر أقطاي تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "إن تمادي بعض دول الخليج في عدوانها وتدخلها في الشأن السياسي التركي ستكون له آثار سلبية وعواقب وخيمة على تلك الدول أو الدويلات".

— Yasin Aktay 🟢🇹🇷 (@yaktay) May 13, 2020

كما توعد أقطاي بعض الأطراف الليبية الرافضة لحكومة الوفاق، بالأسوأ خلال المرحلة المقبلة وجاء في التغريدة: "نعرف أن دعمنا لحكومة الوفاق المعترف بها قد أصاب القوم باليأس وخيبة الأمل في تحقيق أهدافهم الخبيثة، ونعدهم بأن القادم سيكون أسوأ لهم وعليهم جميعا بإذن الله".

— Yasin Aktay 🟢🇹🇷 (@yaktay) May 13, 2020

وفي سياق متصل علق أقطاي على بيان صدر عن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، دعوا من خلاله الأطراف الليبية إلى التزام الهدنة خلال شهر رمضان، ونددوا " بالتدخل العسكري التركي" في ليبيا.

وقال المستشار إن بلاده تقف إلى جانب الحق وتسعى لتحقيق العدل والسلام وكتب على "تويتر": "ليست دولة عدوان إنما دولة تبحث عن الحق والعدل والسلام، لذا فهي تناصر المظلومين وتنتصر للمستضعفين".

— Yasin Aktay 🟢🇹🇷 (@yaktay) May 13, 2020

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد صرح، أمس الثلاثاء، أن بلاده حققت التوازن في ليبيا من خلال دعمها للحكومة المعترف بها دوليا، مشددا في سياق آخر على أن اتفاق أنقرة وموسكو الأخير بشأن إدلب السورية، منع حدوث مأساة.