بسبب كورونا.. تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

أعلنت الشركة اليابانية المنتجة لمسلسل "Sazae-san" عن إيقاف إنتاجه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أجبرها على إعادة بث حلقات قديمة للمرة الأولى منذ عقود.

وبحسب صحيفة "الغارديان" قالت مذيعة شبكة فوجي التلفزيونية إن "مسلسل الرسوم المتحركة – الذي يهمين على لقب أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية – توقف بسبب الفيروس، إذ إن الشركة أوقفت الإنتاج في سبيل الحفاظ على سلامة العاملين فيها".

وأكدت على أنه لن تبث أية حلقات جديدة من المسلسل في الوقت الحالي، وذلك اعتبارًا من 17 أيار/ مايو الجاري، وبدلًا من ذلك ستُعرض حلقات قديمة.

وتدور قصة أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم، والذي يعرض منذ عام 1969، حول عائلة نموذجية في طوكيو تتكون من السيدة Sazae، التي تعيش مع والديها وزوجها وابنها وأخيها وأختها.

وتحظى الحلقات التي مدتها 30 دقيقة والتي تُبث مساء كل يوم أحد بشعبية كبيرة، حتى إن البعض في اليابان يعتقد أن المسلسل يمثل نهاية الأسبوع بالنسبة لهم.