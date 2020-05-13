انستغرام تطلق ميزات جديدة لمكافحة التنمر

وجاء في الصفحة الرسمية للمنصة أن "الميزة ستساعد المستخدمين على إدارة العديد من التفاعلات غير المرغوب فيها دفعةً واحدةً. إذ سيكون بالإمكان إزالة العديد من التعليقات السلبية معًا، بالإضافة إلى حظر العديد من الحسابات التي تنشر تلك التعليقات السلبية معًا".

وبالإضافة إلى إزالة التعليقات السلبية، أعلنت الشركة عن ميزة جديدة تشجع على التعليقات الإيجابية، وهي ميزة (التعليقات المثبتة)، التي ستوفر للمستخدمين طريقة للترويج للتعليقات الإيجابية، من خلال تثبيت بعضها أعلى التعليقات.

وللتخلص من مشكلة التحديد في انستغرام، أكدت الشركة أنها ستسمح للمستخدمين بتحديد الحسابات التي يمكنها الإشارة إليهم في المنشورات، ويشمل ذلك، اختيار جميع الناس، أو الحسابات المتابعة، أو لا أحد.

هذا، وتشمل الميزة الجديدة تقييد الإشارة إلى المستخدمين في التعليقات، والتسميات التوضيحية، والقصص.