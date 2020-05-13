سويسرا تعتزم فتح الحدود مع الدول المجاورة ابتداء من 15 يونيو

أعلن المجلس الاتحادي السويسري، اليوم الأربعاء، أن سويسرا تعتزم فتح الحدود بالكامل مع فرنسا وألمانيا والنمسا اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس على موقعه الرسمي: سيتم فتح الحدود اعتبارًا من 15حزيران/ يونيو "إذا سمح الوضع الوبائي". وتم التوصل إلى هذا القرار خلال المفاوضات مع وزراء الداخلية للدول الثلاث المجاورة لسويسرا. وتمر النمسا وألمانيا وفرنسا حاليًا بمرحلة مماثلة من التخفيف من التدابير التقييدية التي تم إدخالها فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد.

وسيتخذ المجلس الاتحادي القرار النهائي بشأن فتح الحدود في اجتماع يعقد في 27 أيار/مايو.

ويذكر أنه في 27 نيسان/أبريل ، بدأت سويسرا بالمرحلة الأولى من إزالة القيود المفروضة للحد من انتشار مرض "كوفيد-19"، حيث جرت إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل والعيادات الطبية وطب الأسنان ومحلات الزهور والسلع المنزلية. وبدأت المرحلة الثانية من التخفيف يوم 11 أيار/مايو، حيث تم فتح جميع المحلات التجارية، مع الإبقاء على بعض التقييدات للمطاعم والبارات. المرحلة الثالثة، إذا استقر الوضع، من المقرر أن تبدأ في 8 حزيران/يونيو.