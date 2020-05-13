نزلاء سجن يتعمدون نقل عدوى كورونا بينهم لهذا السبب... فيديو

لجأ نزلاء سجن في ولاية كاليفونيا، إلى حيلة خطيرة لتسريع الإفراج عنهم مستغلين تفشي وباء كورونا.

تبادل المعتقلون في سجن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الكمامات وزجاجات المياه وصافحوا بعضهم البعض أكثر من مرة، بهدف التقاط العدوى ونقلها بينهم، لتسريع خروجهم من السجن.

وأدى السلوك إلى إصابة نصف عدد السجناء في الوحدة التي تم التقاط الصور منها بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوص لهم.

وقال أليكس فيلانيوفا عمدة مقاطعة لوس أنجلوس: "اعتقد السجناء أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيتم إطلاق سراحهم. هذا لن يحدث".