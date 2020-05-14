ترامب يدعو حكام الولايات الأمريكية لاستئناف عمل المدارس

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات في البلاد العمل على إعادة فتح المدارس.

واشنطن - سبوتنيك. ونقل البيت الأبيض عن الرئيس قوله في اجتماع مع حكام كولورادو ونورث داكوتا "أعتقد أنه ينبغي عليكم بالتأكيد فتح المدارس".

وأكد ترامب انه لن يعتبر الولايات قد تعافت ،إذا لم تفتح المدارس فيها ".

President 🇺🇸 Trump:



"I think they should open the schools."pic.twitter.com/2qA8JEh8SI — Oscar Contreras∴🇺🇸🇻🇪 (@oscarcontrera) May 14, 2020

يذكر أن المدارس أغلقت بالولايات الأمريكية على خلفية جائحة " كوفيد - 19".