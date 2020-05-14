رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بالقضاء على تجارة الأسلحة "غير المشروعة"

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس: "ناقشت، أمس الأربعاء، مع قادة إقليميين، سبل تطوير التنسيق المشترك في مكافحة تهريب الأسلحة بين المناطق".
وتابع: "يجب تعقب عملية بيع الأسلحة غير المشروعة وتهريبها من منطقة إلى أخرى"، مضيفا: "يمكن أن يحدث ذلك بتعقب مصادر السلاح غير المشروع الذي تتدفق منه تلك الأسلحة وتنفيذ عمليات للسيطرة عليه".
Yesterday, we discussed with regional leaders on enhanced coordination & inter-region cooperation to stop illegal arms trafficking and circulation within the country by effectively tracking the inflow from each source and by undertaking operations to control illegal arms dealers.— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) May 14, 2020
وتعد قضية تهريب السلاح من أكبر المشاكل الأمنية، التي تواجه العديد من الدول الأفريقية خاصة التي تعاني من صراعات داخلية، أو الدول المجاورة لمناطق صراع.
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