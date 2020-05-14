بسبب كورونا... قرار إلزامي من "أوبر" للسائقين والركاب من أجل بدء الرحلة

أعلنت شركة أوبر لخدمات توصيل الركاب، إلزام سائقيها حول العالم بالتقاط صورة ذاتية "سيلفي" في بداية كل رحلة، للتأكد من ارتدائهم الكمامات.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، بداية من 18 مايو/أيار، لن يكون باستطاعة السائقين بدء رحلاتهم في كل من الولايات المتحدة وكندا والهند ومعظم الدول الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية، ما لم يرتدوا الكمامات.

وقالت الشركة إنها ستطبق هذا القرار حتى نهاية يونيو/حزيران، وستعيد تقييم الوضع بعدها وفق "احتياجات الصحة العامة المحلية".

وسينطبق الوضع على الركاب الذين سيتعين عليهم ارتداء كمامة مع تعقيم أيديهم قبل كل رحلة، والموافقة على فتح النوافذ من أجل التهوية والجلوس في المقعد الخلفي.

وكشفت الشركة أنها ستقوم بتخصيص 50 مليون دولار لتوفير إمدادات السلامة من فيروس كورونا للسائقين حول العالم.